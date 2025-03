De volta aos domingos, Mercado Público atrai frequentadores com convite a "turistar"

O fim de semana dos porto-alegrenses tem mais um cartão postal para se visitar. Desde o dia 16 de março, o prédio icônico do Mercado Público de Porto Alegre, no centro da Capital, está aberto aos domingos para o público frequentar.

As bancas funcionam entre 8h e 13h. Já os restaurantes ficam abertos das 9h às 15h, com autorização para estender o horário conforme a procura.

Nem todas as lojas abrem e o calendário responde a um rodízio entre os permissionários. Mas pelo menos uma loja por segmento deve operar. Os nomes são divulgados aos sábados nas páginas oficiais do Mercado Público nas redes sociais (@mercadopublico_poa). Neste domingo (30), pelo menos 12 empreendimentos abriram as portas, entre lojas e restaurantes.

Estreando na nova modalidade, a Banca 43 iniciou o dia com movimento tímido. Cenário que logo deu lugar a balcão cheio e fila no caixa, à medida que o público começava a chegar. Gerente da unidade, Gian Ferreira acredita que a procura tende a aumentar conforme o “boca a boca” se encarregar de espalhar a novidade.

— É o nosso primeiro domingo desde a reabertura e parece que vai permanecer calmo até que o pessoal descubra (que o Mercado está aberto). Até porque o Centro em si ainda é pouco frequentando aos domingos — diz Ferreira.

A agenda de eventos no bairro, como a Bienal do Mercosul e a programação do South Summit na próxima semana, contudo, estão na expectativa dos comerciantes para aquecer as vendas e atrair mais visitantes.

Conforme o rodízio combinado entre os permissionários, as bancas tendem a abrir uma vez a cada dois domingos. A próxima abertura da Banca 43 está prevista para o domingo de Páscoa, o que anima em relação à estimativa de vendas:

— Por enquanto, ainda é um pouco complicado pelo gasto que se tem para abrir a loja. Acaba afetando o funcionamento da semana por causa das folgas. Mas diante do que tem sido feito para ajudar os permissionários, acaba valendo a pena — acrescenta.

A ajuda mencionada pelo gerente se refere ao desconto no aluguel das bancas do Mercado Público. A prefeitura estuda abater 50% do valor até o final do ano na taxa de permissão de uso. A contrapartida para o benefício seria a abertura aos domingos, uma alternativa para revitalizar o Centro da Capita.

Convite para turistar

A abertura do prédio histórico no domingo de sol foi o motivo perfeito para que o empresário Roberto David dos Santos, 47 anos, reunisse esposa e filhos para um passeio diferente. Entre pausas e olhares atentos, compraram uma mateira para acompanhar o trajeto que ainda se estenderia pela Orla do Guaíba e a Redenção.

— As crianças queriam conhecer o Mercado e aproveitamos a oportunidade. Pensando em tudo o que aconteceu, o quanto o povo gaúcho sofreu... Chega me arrepiar ver tudo isso aqui aberto e funcionando — diz o empresário.

A maior facilidade para estacionar e a tranquilidade dos corredores para fazer as compras foram os principais pontos destacados pelos frequentadores.

O convite ao passeio, inclusive, atraiu gente de fora. Baiano no documento, mas brasiliense de residência, o mecânico Izaias Muniz, 50 anos, veio a Porto Alegre para acompanhar a filha em jogo pela Liga de Desenvolvimento de futebol sub-16.

Com tempo livre antes da partida, pesquisou por “mercado público” na internet e viu que o local estaria aberto. Ao chegar, gostou do que viu. Abriu os trabalhos com um chope, “posou” para a reportagem e se preparava para petiscar antes de seguir caminho e transmitir o jogo pelo celular a outros pais que não puderam viajar.

— Fiquei surpreso positivamente. Ano passado estive aqui pela primeira vez, mas antes da enchente. Nem parece que alagou. O ambiente é agradável, bem ventilado e limpo. Dá para ver que é bem cuidado — elogiou.

Tradicional desde 1907 e um dos mais antigos em operação no Rio Grande do Sul, o restaurante Naval se preparava para receber os primeiros clientes já no fim da manhã. O forte do movimento, porém, fica para o início da tarde.

O local sempre abriu aos domingos. A diferença é que agora tem a companhia dos vizinhos. Aline Peixoto, responsável pelos domingos no restaurante, diz que a maior circulação de pessoas é um ótimo chamariz.

— Seria muito interessante para o Mercado se mais bancas abrissem — comenta.

O Mercado aos domingos