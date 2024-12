Na Região Metropolitana, pode chover forte na manhã de domingo (22). André Ávila / Agencia RBS

Data do início oficial do verão, o sábado (21) será marcado por pancadas de chuva em algumas regiões e por áreas de tempo firme. A nova estação começa às 6h20min (horário de Brasília).

A passagem de uma frente fria, que se desloca afastada pela costa do Rio Grande do Sul, e a circulação de ventos em níveis médios da atmosfera favorecem para que chova nos munícipios do Oeste, Campanha, Sul, Missões, Centro, região metropolitana de Porto Alegre e Serra. No restante do território gaúcho, o dia será de sol entre nuvens.

No domingo (22), áreas de instabilidade permanecem e abrangem todo o Estado. No Oeste, Missões e Noroeste, a chuva ocorre mais isolada, enquanto na Campanha, Centro, Vales, Serra e Região Metropolitana, a nebulosidade predomina com chance de chover a qualquer momento, com intensidade moderada a forte.

Ao longo do fim de semana, uma massa de ar frio de fraca intensidade vai contribuir para a diminuição da temperatura.

A tendência é que o tempo firme volte sobre grande parte do Rio Grande do Sul a partir de segunda-feira (23). Os termômetros também devem entrar em elevação e faz calor especialmente no Oeste, Missões e Noroeste gaúcho.

Veja a previsão do tempo para a sua região neste sábado:

Região Metropolitana

O sábado começa com sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado à noite. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 20ºC e a máxima chega aos 26ºC.

Campanha

A previsão do tempo é de sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite deve ser chuvosa. Em Bagé, o termômetro varia entre 16ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

A região pode ter sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. A noite será chuvosa. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 20ºC e 31ºC.

Litoral Norte

O dia começa com sol, com possibilidade de chuva logo pela manhã. À tarde, ocorre uma diminuição das nuvens, mas elas retornam à noite. Em Tramandaí, a mínima atinge 20ºC e a máxima, 24ºC.

Litoral Sul

O sábado será de sol e muitas nuvens durante o dia. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade, mas não chove. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 19ºC e 22ºC.

Região Central

Para a região, é esperado sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A nebulosidade permanece à noite. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 19ºC e a máxima, de 28ºC.

Região Noroeste

A previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. Em Ijuí, a temperatura varia entre 18ºC e 30ºC.

Região Norte

O dia será de sol com algumas nuvens. Não chove. Em Passo Fundo, a mínima será de 18ºC e a máxima, de 28ºC.

Região Sul

A tendência para sábado é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Nebulosidade permanece à noite. Em Canguçu, a mínima será de 15ºC e a máxima, de 23ºC.

Serra

A região deve ter sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 17ºC e 26ºC.

Veja a previsão do tempo para a sua região neste domingo:

Região Metropolitana

A previsão é de chuva forte pela manhã. Ainda chove no começo da tarde, mas as nuvens diminuem e o sol aparece. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 18ºC e a máxima chega aos 22ºC.

Campanha

O domingo será de sol com algumas nuvens ao longo do dia. A noite será de céu limpo. Em Bagé, o termômetro varia entre 13ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

Ao longo do dia, a região irá observar sol com algumas nuvens. A noite terá de céu limpo. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 18ºC e 26ºC.

Litoral Norte

A tendência será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Tramandaí, a mínima atinge 18ºC e a máxima, 21ºC.

Litoral Sul

O dia começa com sol e algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 17ºC e 22ºC.

Região Central

O domingo começa chuvoso pela manhã, com abertura de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 17ºC e a máxima, de 23ºC.

Região Noroeste

A previsão do tempo para domingo é de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. A noite deve ser de céu limpo. Em Ijuí, a temperatura varia entre 18ºC e 26ºC.

Região Norte

O domingo começa nublado com chuva pela manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem ao longo do dia e o sol aparece. Em Passo Fundo, a mínima será de 15ºC e a máxima, de 23ºC.

Região Sul

Sol com pancadas de chuva são esperados durante a manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo fica firme. Em Canguçu, a mínima será de 13ºC e a máxima, de 21ºC.

Serra

A tendência é de chuva forte pela manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem ao longo do dia e o sol aparece. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 14ºC e 21ºC.