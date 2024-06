Apontada popularmente como uma solução para as inundações no Rio Grande do Sul, a dragagem de grandes rios pode não ter o efeito esperado, mesmo que o poder público arque com as centenas de milhões de reais para a realização desse serviço em larga escala. Isso é o que diz a nota técnica do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS acerca da discussão.