O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está no Vale do Taquari. A comitiva do governo federal pousou de helicóptero pouco antes do meio-dia em Lajeado e rumou de van para Cruzeiro do Sul, uma das cidades mais devastadas pela enchente de maio. No município, Lula visita o bairro Passo de Estrela, onde 650 moradias foram destruídas.