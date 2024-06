O governador Eduardo Leite disse nesta quarta-feira (5) que o Estado pode perder R$ 10 bilhões de receita do ICMS, já considerando o que o Rio Grande do Sul precisa repassar aos municípios. Em Brasília, onde deve se reunir com o presidente Lula, o tucano afirmou que vai pedir ajuda ao governo federal para amenizar a diminuição de receita.