O governador Eduardo Leite detalhou neste sábado (1º) ao setor produtivo como o governo se organiza para lidar com as consequências do desastre climático. Aos empresários e dirigentes de entidades que compareceram ao Palácio Piratini, o governador mostrou o organograma do Plano Rio Grande e explicou ações previstas a curto, médio e longo prazos.