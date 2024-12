Casamento religioso de Collares e Neuza aconteceu dentro do hospital, quando ele já estava sedado 

A família acompanhou o casamento simbólico no hospital Arquivo pessoal / Celina Canabarro

Nas poucas palavras em que se pronunciou no encerramento do velório do ex-governador Alceu Collares, no Palácio Piratini, a ex-primeira-dama Neuza Canabarro disse que estava dando adeus ao seu grande amor. Foram 40 anos de paixão, parceria e cumplicidade.

No Hospital Mãe de Deus, Neuza realizou o último sonho de Collares: os dois se casaram no religioso. Eles eram casados no civil, mas Collares insistia em casar na igreja. Neuza resistia, sabendo que ele queria festa, com muita gente.

Até que Collares foi internado e precisou ser sedado porque queria arrancar o tubo de oxigênio. As filhas dela, Celina e Helena, lembraram do último desejo dele e insistiram com a mãe para que o realizasse.

As freiras do Mãe de Deus deram força. Disseram que não era problema o fato de o noivo não poder dizer sim. Quando Neuza chegou, o quarto tinha sido decorado para receber a família. Ela se emociona ao contar que, no momento em que o padre deu a bênção, Collares abriu os olhos.

Neuza esteve ao lado dele nos últimos momentos e fez questão de cada detalhe. Ela escolheu a roupa e pediu à funerária para vestir pessoalmente o terno com o qual foi enterrado. Teve o cuidado de lembrar dos óculos e explicou:

— Era assim que as pessoas lembravam dele. De óculos. Com estes óculos.

O caixão permaneceu aberto durante todo o velório no Salão Negrinho do Pastoreio. Aos amigos que chegavam par lhe dar os pêsames Neuza repetia:

— Olha como ele está bonito.

Só ela, o ex-deputado Vieira da Cunha, o presidente do PDT, Romildo Bolzan, o deputado Pompeo de Mattos e o governador Eduardo Leite falaram na despedida.

A filha de Collares, Adriana, contou que ficou impressionada com a quantidade de mensagens recebidas, o número de pessoas com alguma história de Collares para contar e o tom positivo dos comentários, já que políticos não costumam ser poupados nas redes sociais.

Neuza fez questão de colocar os óculos que eram uma marca de Collares Renan Mattos / Agencia RBS