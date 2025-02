Maria do Rosário chama Bolsonaro de "caloteiro" e "criminoso" por mandar  vender relógios para pagar indenização

Em 2016, durante sessão do Congresso, Bolsonaro (à época deputado) discute com Maria do Rosário.

Cid revelou à Polícia Federal (PF) que vendeu joias recebidas como presentes institucionais pelo então presidente a pedido dele, e lhe entregou em mãos US$ 86 mil . Entre os itens vendidos, estão relógios de luxo das marcas Rolex e Patek Philippe, comercializados por US$ 68 mil na Filadélfia, e um kit de joias Chopard de ouro branco, vendido por US$ 18 mil em Miami. O dinheiro foi trazido dos Estados Unidos em espécie de forma fracionada e entregue a Bolsonaro.

No início de 2022, Bolsonaro estava se queixando do valor a ser pago para Maria do Rosário, na ação em que era réu por injúria, após ter dito em duas ocasiões no ano de 2014 que a deputada não merecia ser estuprada porque a considerava "muito feia". Bolsonaro também reclamava das multas recebidas por não usar capacete durante suas motociatas.

"No começo de 2022, o presidente JAIR BOLSONARO estava reclamando dos pagamentos de condenação judicial em litigio com a Deputada Federal MARIA DO ROSARIO e gastos com mudanças e transporte do acervo que deveria arcar, além de multas de trânsito por não usar o capacete nas motociatas; QUE diante disso, o ex-Presidente solicitou ao COLABORADOR (Cid) quais presentes de alto valor que havia recebido em razão do cargo; (...) QUE recebeu determinação do presidente para levantar o valor do relógio ROLEX para venda; QUE o ex-presidente autorizou o COLABORADOR a vender o relógio ROLEX e os demais itens do kit", diz trecho da delação.