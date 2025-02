Lenda do tênis, gaúcho Thomaz Koch elogia João Fonseca: "Ele gosta da pressão"

Quando ídolos falam, os fãs escutam. Thomaz Koch, ex-tenista gaúcho e terceiro melhor brasileiro da história no ranking da ATP, fez elogios a João Fonseca, maior promessa do tênis brasileiro , em entrevista exclusiva a Zero Hora.

Koch foi número 24 do ranking em 1974 e só perde na posição para Gustavo Kuerten (1º) e Thomaz Bellucci (21º). Como recorde, ainda é o brasileiro com maior número de vitórias na Copa Davis — 74, 46 em simples e 28 em duplas .

— Eu sou muito fã dele (João), não só na quadra, como fora. Ele é muito articulado. Fala inglês perfeito, o espanhol dele, as declarações dele, é inacreditável, porque na quadra a gente já viu. A direita dele foi considerada a mais forte, o mais rápido do circuito, comparando com a direita do Del Potro. De jogo é fantástico. Ele gosta da pressão — disse o gaúcho que fará 80 anos em 2025.