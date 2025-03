Brasil estreia com empate diante do Uruguai no Sul-Americano sub-17

Brasil enfrentou o Uruguai pela primeira rodada. Associação Uruguaia de Futebol / Divulgação

O Brasil empatou com o Uruguai por 1 a 1, em jogo da primeira rodada do Sul-Americano sub-17. Em Cartagena, Colômbia, a seleção estreou com empate na competição em que é a maior campeã, com 13 títulos. Na próxima rodada, a equipe encara a Bolívia.

Jogadores do Grêmio, o zagueiro Luis Eduardo e o meia Tiago Augusto, não entraram em campo. O atacante Gabriel Mec, também do Tricolor foi cortado da convocação em função de uma lesão.

A competição é dividida em dois grupos de cinco equipes. No grupo do Brasil estão Bolívia, Equador, Uruguai e Venezuela. Após o enfrentamento entre todas as equipes da chave, avançam as duas melhores seleções de cada grupo às semifinais. Os vencedores se enfrentam na decisão.

Vale destacar que a competição garante sete vagas para a Copa do Mundo da categoria. Sendo assim os terceiros e quartos colocados de cada lado se enfrentam para definir a classificação geral do torneio.

O jogo

No primeiro tempo, o Uruguai foi mais efetivo nas ações ofensivas e criou mais oportunidades. Com dificuldades para finalizar no gol, o Brasil viu os adversários abrirem o placar nos acréscimos da primeira etapa.

Aos 46 minutos, Azambuja recebeu no lado esquerdo de ataque e avançou. Quando entrou na área, o atacante limpou o zagueiro Vitão da jogada e finalizou no canto, sem chances para o goleiro brasileiro.

No segundo tempo, o Brasil melhorou e buscou o empate logo aos 3 minutos. Após bate-e-rebate na área, Ruan Pablo chutou forte e balançou as redes.

Apesar da melhora na etapa complementar, a seleção brasileira não conseguiu superar a defesa uruguaia novamente. Sendo assim, a partida terminou empatada em 1 a 1.

Próximos jogos

2ª rodada - 30/03 - 18h30

Bolívia x Brasil

Bolívia x Brasil 3ª rodada - Brasil folga

- Brasil folga 4ª rodada - 03/04 - 21h

Venezuela x Brasil

Venezuela x Brasil 5ª rodada - 05/04 - 18h30

Brasil x Equador