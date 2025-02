iPhone 16e: Apple anuncia modelo mais barato da linha; veja preços

Apple anuncia Iphone 16e. Apple / Divulgação

Nesta quarta-feira (19), a Apple anunciou o lançamento do iPhone 16e, modelo mais simples e com valor mais acessível da linha de celulares. O aparelho será vendido com valores preços a partir de R$ 5.799.

O modelo será vendido no Brasil a partir de 28 de fevereiro. São três opções de armazenamento: 128, 256 e 512 GB.

Além da novidade, a gigante da tecnologia também anunciou que irá descontinuar o modelo SE e o iPhone 14, lançados em 2022.

Preços do iPhone 16e no Brasil

iPhone 16e (128 GB): R$ 5.799

R$ 5.799 iPhone 16e (256 GB): R$ 6.599

R$ 6.599 iPhone 16e (512 GB): R$ 8.099

ChatGPT e USB-C E câmera de 48 MP

A câmera traseira do modelo 16e é composta por apenas uma lente, com 48 megapixels. Já a entrada para carga segue a mesma do iPhone 15, com padrão USB-C, também utilizada por aparelhos de sistema operacional Android.

O modelo mais simples do iPhone 16 vem equipado com tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, e possui notch frontal com tecnologia de sensor do Face ID, para desbloqueio facial.

Outra ferramenta disponibilizada no aparelho é a inteligência artificial Apple Intelligence, integrada com o ChatGPT. O recurso pode ser usado para responder comandos na Siri e criar textos ou imagens, e ficará disponível em português a partir de abril.