O casamento de luxo que levou caminhões pesados à Catedral Metropolitana de Porto Alegre

Pela primeira vez na história, a Catedral Metropolitana de Porto Alegre foi palco de um casamento com a presença de caminhões pesados personalizados para a ocasião — com flores, mensagens de convidados, os nomes dos noivos gravados na lataria e um "Just Married" em letras cursivas estampado sob o vidro. O futuro marido chegou pilotando um Iveco amarelo, chamando a atenção de quem estava na Praça da Matriz.

A cerimônia ocorreu em 1º de fevereiro, e o "sim" foi dito por Leonardo e Rothiele Busin. Leonardo é CEO da Buzin Transportes, uma das maiores do ramo no Estado. Ele é um aficionado por veículos grandes.

— A gente trabalha com caminhões desde a geração do meu avô. Então, achei que seria legal tê-los na festa. Falamos com marcas que são nossas parceiras, e elas fizeram uma customização. Ficou muito bonito e diferente — destaca Leonardo, que teve apoio total da noiva em cada detalhe.

Um DAF XF 530, da concessionária Eldorado Caminhões, virou "caminhão-mural": todos os convidados puderam assinar a parte externa e deixar mensagens aos pombinhos.

Depois da festa, realizada no Salão Nobre da catedral com 250 pessoas, o veículo recebeu adesivo transparente para conservar os recados, e agora ele está viajando pelo Brasil, levando cargas e votos de felicidade. No futuro, a ideia é que passe a integrar o museu da Buzin, fundada em 1967 e sediada na capital gaúcha (com filiais em Santa Catarina, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Bahia e Alagoas).

Caminhão de flores

Um Iveco S-Way 540, da Mattana, foi transformado em um imenso arranjo de flores, criado por Patrícia Roos (com mosquitinhos, rosas e lisianthus na cor branca).

Enfeitados, os "brutos" (todos do tipo rodotrem, com capacidade para duas carretas e mais de 70 toneladas de carga) serviram de cenário para as fotos do casamento. As imagens chegaram longe: até as fábricas da Iveco e da DAF na Europa.

— Não esperávamos tanta repercussão. Foi a festa dos nossos sonhos — diz o maridão apaixonado.

Leonardo e Rothiele. Franco Rossi / Divulgação

Outros detalhes do casório

Para a cerimônia religiosa, o casal escolheu a catedral metropolitana de Porto Alegre ao som de uma orquestra

Após a cerimônia, os convidados foram recepcionados no jardim do Salão Nobre com coquetel e show de jazz ao vivo, seguidos de jantar no salão principal

Ao entrar na festa, eles passaram por um túnel de flores

Três pergolados com foram estrategicamente projetamos para dar movimento e altura as mais de 100 mil hastes de flores que contemplaram o projeto

Na área destinada aos doces, nove mesas redondas pareciam estar flutuando em um jardim repleto de orquídeas, somado a um céu de mosquitinhos

Foram instalados lustres de cristais e arranjos de flores altos

A festa também teve telas de LED e pisos personalizados