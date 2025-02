Procuradora aposentada dará volta ao mundo em motor home com piano na bagagem

— Meu irmão e meu pai faleceram. Fiquei deprimida, e a minha vida tomou outro rumo. Casei cedo, com 18 anos, tive duas filhas lindas, que me deram quatro netos maravilhosos, fiz carreira jurídica no Ministério Público Federal e, antes de sair, comecei a pensar em realizar aquele antigo sonho — conta Solange, que foi subprocuradora-geral da República em Brasília.

Quando a aposentadoria chegou, ela comprou uma Hilux e mandou construir um motor home em cima. Sob medida para o sonho, a estrutura ganhou cama (com teto de vidro para ver as estrelas!), banheiro, cozinha e o instrumento pelo qual Solange é apaixonada.

— As pessoas ficam me perguntando se vou fazer concertos, mas não é esse o objetivo. Pretendo tocar como hobby — explica a procuradora aposentada, que tem feito aulas para aprimorar a técnica, não descarta participar de saraus e vê na música uma parceira inseparável.

— Quero ir no fluxo da vida e no compasso do coração. A ideia é começar pelos três Estados do Sul e ir até Assunção, no Paraguai. Na primavera, planejo estar em Ushuaia (no extremo sul da Argentina) — projeta Solange.