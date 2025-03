Sonhos de uma guria de 15 anos na década de 1950

Em 5 de setembro de 1953, um grupo de adolescentes viveu uma noite especial no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. O Círculo Social Israelita promoveu o Baile da Pátria para celebrar a Independência do Brasil. Na festa, 34 debutantes foram apresentadas à sociedade.

A professora aposentada Lúbia Scliar Zilberknop enviou fotos do evento ao Almanaque Gaúcho. A festa também foi noticiada na época pela Revista do Globo. Aos 86 anos, Lúbia ainda tem na memória aquela noite de chuva torrencial na cidade.

— Naquela época, debutar consistia na apresentação para a sociedade das ingênuas meninas de 15 anos. Hoje, tudo mudou e só nos restam as lembranças e um pouco de saudade — comenta a professora aposentada.

A sede do Círculo Social Israelita ficava em cima do Cine Baltimore . A entidade se fundiu, mais tarde, ao Grêmio Esportivo Israelita para criar a Associação Israelita Hebraica-RS.

— A gente queria um namoro firme e, depois, casar. Eu comecei a namorar meu futuro marido aos 16 anos. Casei aos 21 anos. Todas as amigas falavam em ter filhos. Em relação à formação profissional, sonho era a faculdade — recorda.

A professora aposentada casou com Moisés Zilberknop, com quem teve três filhos. Ela se formou nas faculdades de Letras e Filosofia, além de fazer mestrado e cursar parte do curso de Direito.