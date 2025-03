A polêmica sobre a data de aniversário de Porto Alegre

Porto Alegre decorou as ruas para a comemoração do bicentenário em 1940. Arquivo Nacional / Reprodução

O aniversário de Porto Alegre foi alvo de polêmica. Em 1940, o prefeito José Loureiro da Silva promoveu festejos do bicentenário da cidade. Depois da divergência entre historiadores, a data foi revisada. O aniversário é comemorado em 26 de março desde 1972.

A discussão envolveu o ponto inicial. O tropeiro Jerônimo de Ornelas Menezes e Vasconcelos, nascido na Ilha da Madeira, estava com familiares nesta área de terras junto ao Guaíba desde 1732. A sede da propriedade rural ficava no Morro Santana. O pequeno povoado, no Porto de Viamão, foi denominado Porto do D´Ornelas, popularmente chamado de Porto do Dorneles.

Os casais açorianos, que chegaram em 1752, deveriam povoar a região das Missões, mas ficaram no Porto do Dorneles. Construíram as primeiras casas na área do atual Centro Histórico. Surgiu o Porto dos Casais.

Com o crescimento do povoado, em 26 de março de 1772, o bispo do Rio de Janeiro elevou a capela de São Francisco dos Casais à categoria de freguesia, desmembrando-se de Viamão. Em 1773, a Igreja Católica mudou o nome para Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre. O governador da província, José Marcelino de Figueiredo, transferiu no mesmo ano a capital de Viamão para Porto Alegre.

A fundação poderia ser considerada pela sesmaria, chegada dos casais açorianos, elevação à freguesia ou transformação em capital. O prefeito José Loureiro da Silva optou pela data da assinatura da carta de sesmaria de Jerônimo de Ornelas, em 5 de novembro de 1740.

Loureiro da Silva (de branco no centro) em uma das festas de 1940. Museu de Porto Alegre Joaquim José Felizardo / Reprodução

A prefeitura decretou feriado municipal em 5 de novembro de 1940. O prefeito largou, no início das comemorações, pombos-correio com mensagem aos prefeitos de outros municípios saudando os 200 anos da capital.

Questionada a data, foi convocado para análise o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, que apontou o dia 26 de março de 1772 como "emancipação" do Porto dos Casais. Como freguesia, moradores passaram a ter registro de nascimento, casamento e óbito no povoado.