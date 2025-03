Estrelas de Hollywood em Porto Alegre: rebuliço dos fãs e ator ferido em 1938 

O aeródromo de Porto Alegre teve momentos de frenesi no final de 1938. Astros de Hollywood passaram pela cidade de pouco mais de 250 mil habitantes. As visitas rápidas de Tyrone Power (1914-1958) e Annabella (1907-1996), necessárias para reabastecimento das aeronaves, levaram milhares de fãs ao bairro São João. Homens, mulheres e crianças queriam ver e tocar nas estrelas das telas dos cinemas.

O norte-americano Tyrone Power fazia viagem pela América do Sul. Depois de causar rebuliço das fãs em Buenos Aires, partiu rumo ao Rio de Janeiro em 28 de novembro. Em Porto Alegre, a parada durou apenas 20 minutos. Os jornais anunciaram a vinda do galã, o que atraiu uma multidão em plena segunda-feira.

O jornal A Noite, do Rio de Janeiro, publicou que foi uma rumorosa passagem, com "cenas difíceis de descrever". Em meio a duas mil pessoas no pequeno aeródromo, a polícia foi obrigada a intervir. O ator foi levado para uma sala isolada, onde respondeu às perguntas de jornalistas.

A polícia escoltou o ator até o avião, mas não impediu que fosse atacado por mulheres, que agarraram a gravata e o casaco. Quando conseguiu entrar na aeronave da Panair, "parecia que tinha saído de uma furiosa batalha". O chapéu, que ficou pelo caminho, foi leiloado em prol de campanha de Natal para crianças carentes.

O aeródromo São João, origem do Aeroporto Internacional Salgado Filho, teve vidros quebrados e pessoas feridas. O jornal carioca Diário da Noite publicou que as fãs consideraram o ator "mais bonito e alto" do que nos filmes. Uma mulher arrancou uma "madeixa de cabelos" do astro. Power chegou ao Rio de Janeiro com o braço direito machucado pelas fãs porto-alegrenses.

Na capital brasileira, o ator encontrou Annabella, nome artístico da atriz francesa Suzanne Georgette Charpentier. As estrelas de Hollywood foram recepcionadas pelo presidente Getúlio Vargas no Palácio do Catete.

Annabella seguiu do Rio para Buenos Aires, passando por Porto Alegre na ida e na volta, em 6 e 12 de dezembro. Mesmo com muitos fãs no aeroporto, a visita da francesa gerou menos confusão.

Questionada se casaria com Tyrone Power, Ananella respondeu: "por enquanto, não. Amamo-nos apenas nos filmes, mas somos bons e velhos amigos". Em 1939, os dois se casaram.