Menudo: os shows que agitaram Porto Alegre em 1985

Em meio a 60 seguranças, cinco adolescentes desembarcaram do ônibus no portão do Estádio Olímpico, em Porto Alegre. No lado de dentro, quase 70 mil fãs aguardavam Robby, Charlie, Ray, Roy e Ricky. O grupo porto-riquenho Menudo estavam em turnê no Brasil. Em 12 de março de 1985, os menudos mudaram a rotina da cidade.