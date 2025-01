 Porto Alegre ganha bar do tipo "Buchette del Vino", antiga tradição italiana, pertinho da Redenção

Quando o empresário Piettro Kayser e a mulher, Fernanda Schindler, conheceram as tradicionais "buchette del vino", em uma viagem a Florença, na Itália, em abril de 2024, ficaram encantados. Mais do que isso: decidiram trazer a ideia para Porto Alegre.

A inauguração do bar Janela do Vinho está marcada para 18 de janeiro, mas eu fui lá nesta semana para te contar os detalhes em primeira mão, na retomada da série É Bacana em PoA. A história é uma graça.

— Lá em Florença, a gente se olhou e disse: bem que podia ter algo assim na nossa cidade, né? Aí nasceu a ideia — recorda Piettro.

Buchette del vino (ou "buracos do vinho", em português) são janelinhas "secretas" (com um certo ar de mistério) onde é possível comprar uma taça de vinho e degustar ali mesmo, na calçada, sem complicação. Para isso, o cliente toca um sino (instalado sobre a janela) e pede a bebida, mas, até experimentar, não sabe qual é a casta de uva ou o rótulo da garrafa.

A prática existe pelo menos desde o século 16 e, curiosamente, ganhou força na pandemia de covid-19 (devido à necessidade de isolamento e de distanciamento social).

Hoje, só na capital da Toscana (berço do Renascimento e uma das mais belas cidades do mundo), a associação cultural dedicada ao tema estima a presença de cerca de 180 janelas do tipo em operação. Há ainda mais de uma centena fora de Florença. A tradição inspirou negócios semelhantes em diferentes pontos do mundo.

Aqui, quando voltaram do passeio internacional, Piettro e Fernanda decidiram procurar o amigo Charles Mendes, sommelier, chef de cozinha e dono do Cuore Café e Bistrô, no bairro Petrópolis, para sugerir a parceria. Ele topou na hora.

— Eu também tinha acabado de viajar para a Itália e já conhecia essa tradição. É algo realmente muito especial — diz Charles.

A dupla encontrou o espaço ideal para a estreia na Via Trastevere, uma casa inspirada em um dos bairros mais pitorescos de Roma, localizada na Travessa da Paz, pertinho do Parque da Redenção (entre a rua do brique e a Venâncio Aires, próximo à Avenida João Pessoa). A fachada ganhou uma janelinha e um sino dourado. Ficou um charme.

Piettro e Charles pretendem oferecer vinho tinto, branco e rosé e espumante brut (os preços ainda não estão fechados, mas uma taça deve custar a partir de R$ 20). Eles preferem manter em sigilo os detalhes (para não quebrar o clima misterioso), mas dá para adiantar que a bebida selecionada é produzida com uvas da região de Altos de Pinto Bandeira, a primeira do Brasil a ter uma Denominação de Origem (DO) exclusiva para espumantes.

A dupla também planeja oferecer duas opções de comidinhas (do tipo para levar): bruschetta e tiramisù, igualmente tradicionais na Itália. No futuro, a Via Trastevere deve contar, também, com um bistrô (há um pátio interno com inspiração italiana). Segundo Piettro e Charles, o empreendimento oferecerá birra (cerveja) & pinsa romana (espécie de ancestral da pizza).

— Nosso sonho é ser um ponto de parada dos porto-alegrenses e também das pessoas que visitam Porto Alegre. Quando fui a uma buchette del vino na Itália, foi pela experiência. É o que queremos, ser um ponto de turismo de experiência — resume Piettro.

Abertura