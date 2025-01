Com arte em barricas de vinho, Pipa Parade é a nova atração artística da Serra

A maior exposição de arte ao ar livre da Serra Gaúcha , chamada Pipa Parade , começa nesta terça-feira (7) em 10 municípios da região. É uma baita iniciativa: 30 artistas fizeram obras de arte em barricas de vinho para marcar o início da vindima (colheita de uva) e estimular a retomada do enoturimo.

O projeto é realizado pela Wine Locals, via Lei Rouanet, e apresentado pelo governo do Estado.

Pintados em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, os barris serão exibidos em diferentes locais até 7 de março. A ideia é criar uma rota inédita, conectando as regiões das Hortênsias e da Uva e Vinho.