Como é o "duelo de pianos", que conquistou o público no Encouraçado Butikin

Já ouviu falar em duelo de pianos? Em Porto Alegre tem, e eu fui até o Encouraçado Butikin, um dos bares mais emblemáticos da cidade, para te contar todos os detalhes. Reaberto em outubro de 2024, o ícone da noite porto-alegrense chega a ter fila de espera para as "batalhas musicais", tamanho o sucesso.

Não se trata de um duelo entre pianistas, muito menos de música clássica. Na verdade, Mari Kerber e Gonzalo Lamego, acompanhados do competente Luke Faro na bateria, são desafiados pelo público a tocar canções do universo pop, rock e MPB no improviso. É diversão de altíssima qualidade e, por isso, eu decidi incluir a dica na série É Bacana em PoA, que destaca experiências legais da cidade.

O evento ocorre uma vez por semana — nesta quarta-feira (5) tem, a partir das 20h30min (veja abaixo todos os detalhes).

Funciona assim: as pessoas escrevem bilhetinhos com a canção que gostariam de ouvir (são temas que, em geral, fazem sucesso nos karaokês, tipo ABBA, Beatles, Elvis, etc.). Os papéis são entregues aos pianistas pelos garçons, e a dupla é "obrigada" a tocar, mesmo que nunca tenha ensaiado a música escolhida. É uma espécie de jukebox ao vivo.

— A gente viu isso pela primeira vez em San Diego (na Califórnia), durante uma viagem. Nos apaixonamos e fomos todas as noites no bar Nine por sete dias. Nos Estados Unidos, o formato é muito comum, tem até academia de duelistas. Virou tendência, e nós decidimos trazer a novidade ao Encouraçado — conta a empresária e psicóloga Sofia Refinetti Teixeira, que toca o bar ao lado do marido, o oftalmologista Ricardo Niemiec Teixeira.

Naturais de Bagé, os dois convidaram o conterrâneo Gonzalo para ser um dos pianistas. Ele é cantor de ópera (formado no projeto Ópera Studio), professor de canto e bacharel em Música (Canto) pela UFRGS. Nunca tinha ouvido falar dos tais duelos, mas aceitou na hora.

No início, morri de medo. Como vou sair tocando qualquer música? Aqueço a voz e rezo! GONZALO LAMEGO Um dos "duelistas"

Depois, por sugestão do jazzista gaúcho Luciano Leães, Mari foi convidada a participar. Ela é pianista, compositora e cantora, graduada em Música Popular pela UFRGS. Deu química.

— Amei a proposta. A ideia não é acertar sempre, é interagir com o público. Eu e o Gonzalo demos muito certo. A gente já se entende só pelo olhar — diz a artista.

A dupla estreou em outubro de 2024 e, desde então, não parou mais. As sessões são disputadíssimas e já têm um público fiel, que volta todas as semanas. Por isso, é preciso reservar lugar com antecedência.

O espaço (chamado Clube 936, em referência à numeração da casa na Avenida Independência) tem mesas e cadeiras com lotação limitada (até 150 pessoas), para garantir conforto a quem frequenta.

O ambiente tem decoração intimista, com destaque para quadros do artista visual Vitório Gheno, com curadoria de Paulo Gasparotto. Detalhe: são desenhos que, durante mais de 40 anos, foram publicados nas colunas sociais de Gasparotto em ZH e estão à venda para quem quiser levar para casa.

O menu tem drinques autorais (prove o Nara Leão!), petiscos e pratos de alta gastronomia. Ou seja: você come bem, bebe bem e ainda curte música boa (não, eles não tocam sertanejo).

E tem mais: ao final da noite, a turma levanta para dançar. Aí, o duelo vira festa.

