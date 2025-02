Conheça a Fuscoteca do Amadinho: biblioteca móvel do famoso Fusca de São Lourenço do Sul

Todo mundo tem (ou já ouviu) alguma história com Fusca - ou “Fuca”, como diziam antigamente. Em São Lourenço do Sul , um deles virou tema de livro (escrito em primeira pessoa) e, agora, Fuscoteca .

É a biblioteca móvel do Fusca Amadinho , tão famoso no município às margens da Lagoa dos Patos quanto Herbie, protagonista do filme Se meu Fusca falasse, de 1968.

Amadinho é o carro da família de Rodrigo Seefeldt, membro do Centro de Escritores Lourencianos e autor de As aventuras do Fusca Amadinho - Novos caminhos da vida (tema da coluna no ano passado).