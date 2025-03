Em novo formato, Festival Fronteiras vai levar arte, cultura e reflexão para a Praça da Matriz, em Porto Alegre

Alguns dos palestrantes já confirmados: Lázaro Ramos, Leandro Karnal, Ana Suy, Sidarta Ribeiro e Maria Ribeiro. Rafael Reis, Porthus Junior, Kizzy Tonegawa e Andréa Graiz / Divulgação e Agência RBS

Tradicional ciclo de conferências criado em Porto Alegre há quase duas décadas, o Fronteiras do Pensamento chega a 2025 em formato inédito: o Festival Fronteiras. Serão dois dias de programação, em 30 e 31 de maio, no coração da Capital.

A grande novidade (baita sacada) é a seguinte: o evento vai sair de dentro de um único ambiente fechado e se espalhar pela Praça da Matriz e arredores. Haverá sete palcos, três deles abertos e gratuitos (veja os detalhes no fim do texto), com experiências artísticas e culturais diversas — da música às artes visuais, da gastronomia à literatura.

A ideia dos organizadores é aproximar as pessoas dos palestrantes de um jeito inovador. Serão cerca de 40 pensadores convidados, dialogando sobre temas como cultura, tecnologia, vida moderna, sociedade e comportamento.

— O Fronteiras sempre teve um compromisso com a inovação. Decidimos fazer o evento em um lugar icônico da Capital, que é o Centro Histórico, e movimentar a cidade. Queremos tirar os intelectuais e artistas da zona de conforto. Ninguém vai chegar com palestra pronta. O objetivo é a espontaneidade e a criação de espaços mais interativos, com conversas mais soltas e próximas — explica Fernando Schuler, curador do evento.

A programação completa e os detalhes sobre como participar devem ser divulgados no dia 16 de abril.

Os palcos

Haverá sete palcos, quatro exclusivos para o público pagante e três abertos e gratuitos

Os palcos fechados estarão nos seguintes locais: Salão Nobre da Catedral e Multipalco Eva Sopher, nos teatros Simões Lopes Neto e Olga Reverbel e na Sala de Música

Os palcos abertos ficarão na Praça da Matriz, com uma tenda especialmente construída para o evento, no Palácio da Justiça e no Memorial do Ministério Público

Todos os espaços são próximos e ficam ao redor da praça.

