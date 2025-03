Para fugir do óbvio: Guia Porto Alegre Criativa indica 80 locais para visitar na cidade

Essa é para visitantes, mas também para porto-alegrenses: o Instituto Ling lança, no aniversário da cidade, em 26 de março, o Guia Porto Alegre Criativa.

É um livro de bolso de 192 páginas com indicações de 80 espaços culturais, parques, teatros, galerias, museus, referências gastronômicas e expoentes de arquitetura e design na Capital.

Os locais foram selecionados por um timaço de curadores, formado por profissionais experientes e reconhecidos em diferentes áreas, que combinaram suas vivências e impressões para ir além do óbvio.

São o arquiteto e urbanista Anthony Ling, o arquiteto e designer Bruno De Lazzari, o músico Caio Amon, a designer Helen Rödel, o comunicador e diretor de criação Lucas Rachewsky, a médica e diretora criativa Mariana Alessi, a artista têxtil, curadora e produtora cultural Mitti Mendonça, a curadora de arte e arquitetura Paula Bohrer e o chef Vico Crocco.

A partir das indicações dos curadores, uma equipe fotógrafos e redatores — formada pelos craques Bete Duarte e Roger Lerina, jornalistas de mão cheia, e pela arquiteta Camila Thiesen — traduziu em textos e imagens esse mapeamento de uma Porto Alegre cosmopolita, contemporânea e criativa.

A arte e a cultura são forças essenciais para tornar Porto Alegre mais vibrante e atraente para visitantes e para aqueles que vivem e criam na cidade. ANTHONY LING Arquiteto e urbanista

O título destaca locais que normalmente não costumam aparecer nesse tipo de publicação, como o Edifício Esplanada, no bairro Independência. Trata-se de um ícone da arquitetura moderna em Porto Alegre. Outro exemplo: a Ceasa (Central Estadual de Abastecimento de Porto Alegre), conhecida pelo fornecimento de insumos, mas que, no livro, também é destacada pelo projeto arquitetônico, que privilegia a luz natural com as abóbadas de tijolo armado.

Guia tem fotografias como a imagem acima, captada de drone. Marcelo Donadussi / Divulgação

O livro também acerta ao dar atenção a iniciativas e empreendimentos que sobreviveram à enchente de 2024 e que conseguiram se manter em atividade. É uma forma de celebrar a resiliência e determinação desses espaços de cultura e lazer, que merecem ser prestigiados.

Por essas e outras, o Guia Porto Alegre Criativa pode servir de bússola não apenas para turistas, mas também para os próprios moradores (re)descobrirem a cidade.

— O guia se propõe a auxiliar nessa sensação de pertencimento, além de ser um convite ao próprio porto-alegrense para viajar na sua cidade, mostrando caminhos talvez ainda inexplorados e reforçando seus laços com ela — destaca Ling.

Lançamento

A publicação será lançada no Instituto Ling no dia 26 de março, data exata em que é comemorado o aniversário de 253 anos de Porto Alegre, em evento fechado para convidados.

Onde comprar

A partir do dia 27, o livro estará disponível para venda na loja Pra Presente, do Instituto Ling, com valor promocional de R$ 39,50.

Também será possível comprar a obra nas livrarias Clareira, Taverna, PocketStore e Macun (todas citadas no guia) por R$ 49,90.

A versão digital será vendida pela Amazon e no site da editora Palavra Bordada, por R$ 49,90.

Ficha técnica

Organização: Instituto Ling

Curadoria: Anthony Ling, Bruno De Lazzari, Caio Amon, Helen Rödel, Lucas Rachewsky, Mariana Alessi, Mitti Mendonça, Paula Bohrer e Vico Crocco

Gestão do projeto: Carolina Rosado

Produção: Luciene Camaratta

Textos: Camila Thiesen, Roger Lerina e Bete Duarte

Edição: Carolina Argenti Rocha e Denise Waskow Corrêa

Revisão: Raquel Escobar

Projeto gráfico e diagramação: Adriana Tazima

Tratamento de imagens: ClickPro

Impressão: Gráfica São Miguel

Fotos: Anderson Astor Schwingel, Carlos Calado, Fábio Alt, Carlos Stein e Fabio Del Re, Glauco Arnt, Jefferson Bernardes/Agência Preview, Leonardo Finotti, Letícia Remião, Lucas Franck, Maciel Goelzer e Marcelo Donadussi

O Guia Porto Alegre Criativa é a segunda publicação produzida pelo instituto. A primeira foi a obra Entre Dois Mundos – A Jornada de Sheun Ming Ling, editada em 2011.