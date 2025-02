Piloto declara emergência em voo da Azul que ia de Campinas para São Luís por pouco combustível

Pouso foi realizado no Aeroporto de Paranaíba, no Piauí.

De acordo com o portal g1, o voo AD4871 partiu de Viracopos, em Campinas, às 13h23min. O piloto tentou pousar em São Luís, no Maranhão, e depois em Teresina, no Piauí, mas foi impedido por conta da chuva e do vento forte nos dois locais. Ele só conseguiu pousar às 17h46min, em Parnaíba, também no Piauí.