Lamachia toma posse para o segundo mandato na OAB-RS

Antes da cerimônia, presidente reeleito (C) encontrou com o irmão, Claudio Lamachia, e o presidente da ordem nacional, Beto Simonetti (D).

Reeleito com 77% dos votos dos advogados gaúchos, a maior votação da história da secção gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil, Leonardo Lamachia tomou posse nesta terça-feira (18) em uma cerimônia marcada pela presença de uma significativa lista de autoridades. Além do presidente e vice-presidente da OAB nacional, 10 presidentes de seccionais de diferentes estados do Brasil vieram ao Rio Grande do Sul prestigiar o ato.