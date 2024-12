O último ato da trajetória singular de um negro pobre que chegou ao Piratini 

Pela mesma porta da frente do Palácio Piratini em que Alceu Collares entrou em 1991, como o primeiro governador negro eleito do Rio Grande do Sul, seu corpo saiu em direção à última morada, o Cemitério Jardim da Paz .

No salão principal do Palácio, que leva o nome de Negrinho do Pastoreio, Collares foi velado neste dia de Natal pela família, amigos, companheiros do PDT e admiradores. Nesse mesmo salão, Collares tomou posse , presidiu incontáveis atos oficiais e transmitiu o cargo ao sucessor, Antônio Britto.

No velório, antigos eleitores fizeram questão de dar adeus ao líder com voz de trovão, que cativava plateias com discursos de improviso e recitava poemas de sua própria autoria ou de terceiro. De todos, o mais conhecido é O voto e o pão, com versos que mostram o quanto a política em geral e o voto em particular impactam na vida do cidadão. Collares declamava para quem ia visitá-lo no refúgio do bairro Ipanema onde viveu os últimos anos ao lado da esposa, Neuza Canabarro.