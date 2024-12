Único governador negro eleito da história do Rio Grande do Sul, Alceu de Deus Collares morreu nesta terça-feira (24) , aos 97 anos, por " falência múltipla de órgãos ", conforme comunicado emitido pelo Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, onde estava internado desde segunda-feira (16).

De vendedor de laranjas em Bagé a governador do Estado, Collares conservou a fama de falar como se discursasse: acentuando palavras com gestos largos, intercalando máximas com declamações de poesia gaudéria. À seguir, ouça entrevistas marcantes do ex-governador Alceu Collares.