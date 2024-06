Morador do Rio de Janeiro, Milton Araújo, 41 anos, buscou a Delegacia Online da Polícia Civil do Rio Grande do Sul para registrar o desaparecimento da mãe, em Porto Alegre. Mônica Pereira, 66 anos – que está em tratamento médico por sofrer com apagões de memória – foi localizada pela equipe da Delegacia de Investigação de Pessoas Desaparecidas (DPID) num abrigo da Capital.