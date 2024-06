A insistência da filha foi o que fez Milton Araújo, 41 anos, decidir registrar o desaparecimento da mãe. Morador de Búzios, no Rio de Janeiro, ele não conseguia mais contato com Mônica Pereira, 66, que residia em Porto Alegre. O receio de que algo grave pudesse ter acontecido se intensificou em meio à enchente que atingiu o Rio Grande do Sul.