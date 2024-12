Sequestro de adolescente de Viamão foi arquitetado de dentro da cadeia

Sequestradores mandaram só uma mensagem aos familiares da vítima, por WhatsApp. Polícia Civil / Divulgação

Policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia de Viamão ainda montam peças do quebra-cabeças relacionado ao sequestro de um jovem de 17 anos, realizado segunda-feira naquele município. A missão decisiva já foi cumprida: o adolescente foi resgatado de um cativeiro, onde foi mantido algemado por 24 horas. Resta aos agentes verificarem todos os envolvidos no crime e detalhes de como ele foi planejado.

Leia Mais Adolescente resgatado de cativeiro em Gravataí já era monitorado por criminosos desde o início do mês, segundo a polícia

A delegada Jeiselaure de Souza, responsável pelas investigações, prendeu um dos envolvidos, que admite que o jovem era monitorado pela quadrilha há quase um mês. As redes sociais dele eram vigiadas. A oportunidade para realizar o sequestro aconteceu quando ele colocou o carro da família, um Golf, para vender. Ele teria o consentimento dos familiares para isso.

A família do jovem tem um atacado comercial. O adolescente foi encontrado pelos policiais em um casebre em um matagal, em Gravataí. Apesar das más condições, recebeu comida e água.

Casebre onde o jovem foi mantido em cativeiro, na zona rural de Gravataí divulgaçao / polícia civil

O crime começou quando o adolescente marcou encontro com supostos interessados na compra do seu carro. Ele dirigiu até o local, no Lago Tarumã, mesmo sendo menor de idade. Ao chegar ao local, foi abordado por dois homens que disseram serem policiais civis e o transferiram para um outro carro. O Golf foi abandonado - ou seja, a intenção não era ficar com o veículo, mas obter renda maior, acredita a delegada.

Os sequestradores não chegaram a pedir resgate, talvez porque o sequestro teve contratempos. O carro onde estavam os criminosos estragou e não conseguiu se deslocar desde o cativeiro.

Os sequestradores mandaram uma só mensagem à família do jovem. "Boa noite, estou passando essa msg para avisar que seu moleque está em lugar bem tranquilo e não foi maltratado. Até agora está bem. Só o que peço é que desde já não envolva polícia...e ninguém mais, ninguém mais, nesse assunto. Amanhã entramos em contato com a família de novo", diz um sequestrador, pelo WhatsApp. Familiares pediram foto do sequestrado, mas não obtiveram resposta.