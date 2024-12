Clientes que adquiriram serviços da agência não estão conseguindo o reembolso dos valores. Reprodução / RBS TV

Clientes da agência de turismo investigada por aplicar supostos golpes no RS passaram a se organizar em grupos de conversa por aplicativo de celular e a procurar mais a Polícia Civil e o Procon após a divulgação dos casos. Em um deles, mais de 90 pessoas relatam prejuízos em viagens pagas e nunca realizadas.

A cabelereira Natália Costa gastou R$ 52 mil em uma viagem para a Disney que seria realizada por ela, o marido e mais três filhos por meio da Orange Travel. Um dos filhos comemoraria 18 anos durante a viagem, que estava marcada para 16 de janeiro e foi cancelada.

— Todo mundo estava muito empolgado. Eu acho que nem é só a questão financeira, porque isso a gente trabalha. Mas é um sonho, né — desabafa.

Outra cliente, a advogada Mariana Ruszkowski da Rocha, teve a viagem de quatro dias para Buenos Aires, que faria com o namorado, cancelada no dia 17 de dezembro. A compra foi realizada há cinco meses. Ela afirma que solicitou reembolso por e-mail e pelo WhatsApp, mas não obteve retorno.

Em nota, a agência Orange Travel informou que viagens foram canceladas por não terem atingido o número mínimo de passageiros e afirmou que o reembolso integral dos valores pagos será realizado no prazo de 90 dias, conforme contrato.

A presidente do Conselho do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Teresa Cristina Moesch, explica que os clientes podem procurar os órgãos de defesa e até a polícia para reobter os valores.

— Eles se apropriaram de uma verba e depois não entregaram o serviço contratado. Se eu contratei e não foi executado, posso querer de volta o meu dinheiro, mas corrigido. Quanto tempo você ficou com o meu dinheiro? Vamos atualizar isso para me devolver — afirma.

Relembre o caso

Clientes da agência têm relatado que pacotes de viagens pagos à vista à Orange Travel vêm sendo cancelados sem qualquer perspectiva de reembolso. Evidências levantam suspeitas sobre a natureza das ações.

A 1ª Delegacia de Polícia de Viamão, sob a coordenação da delegada Jeiselaure Souza, investiga a possibilidade de estelionato por parte da agência. A decisão veio após uma onda de denúncias e relatos de vítimas que começaram a comparar suas experiências.

A agência Orange, que mantém mais de 60 mil seguidores nas redes sociais até a publicação desta matéria, continua operando online e anunciando pacotes de viagens a preços extremamente baixos. Em sua última postagem, promovia uma viagem para o Beto Carrero World por R$ 99, um preço muito abaixo do valor real do passeio.

Leia Mais Clínica odontológica clandestina é interditada em Porto Alegre; veja vídeo

O que diz a empresa

"A Orange Travel informa que atua no setor de turismo desde 2011 realizando milhares de viagens com o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas e prezando pela máxima satisfação de seus passageiros.

Devido à não formação do número mínimo de passageiros previsto para determinadas viagens programadas, alguns roteiros foram cancelados sendo que todas as reservas afetadas estão sendo tratadas com a máxima atenção e responsabilidade e o reembolso integral dos valores pagos será realizado no prazo de até 90 (noventa) dias, conforme previsão contratual.

Outrossim, a agência informa que o atendimento aos clientes, neste período de final de ano, está sendo realizado exclusivamente de forma on-line.