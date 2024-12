Augusto Melo destaca volta por cima na temporada e promete 'Corinthians mais forte em 2025'

A expressão de alívio no rosto do presidente Augusto Melo era de quem tirou uma montanha das costas com o excelente fim de temporada do Corinthians, que deixou a zona de rebaixamento e conseguiu uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores. O mandatário teve um ano de muita pressão dentro e fora das quatro linhas, com o pedido de impeachment. Com um sorriso no rosto, ele prometeu um 2025 totalmente diferente.