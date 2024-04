No fim do ano passado, por três dias um casal de Porto Alegre viveu momentos de pânico sem saber o paradeiro da única filha. A jovem havia saído de casa levando somente uma mochila e não retornou. O caso foi registrado na polícia e passou a ser apurado pela Delegacia de Investigação de Pessoas Desaparecidas (DPID) da Capital. Os policiais conseguiram chegar ao paradeiro dela, nas proximidades da fronteira com a Argentina. No primeiro trimestre deste ano, 139 pessoas foram localizadas pela mesma equipe especializada em investigar sumiços de adultos. O número é 172,5% maior do que no mesmo período de 2023.