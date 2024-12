Operação da PF combate esquema de falsificação de receitas médicas em Porto Alegre

Como agiam

Segundo a apuração da Polícia Federal, a médica titular das assinaturas não sabia do esquema e estava regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina.

— Eles já imprimiam o receituário com o carimbo, o que leva a crer que a investigada foi paciente da médica em algum momento e teve a receita prescrita. Possivelmente ela apagava as informações do receituário e deixava só o carimbo impresso. Daí só fazia a prescrição da receita e assinava por cima do carimbo — explicou o delegado Ronaldo Reis.