Diplomação de prefeito, vice e vereadores eleitos em Caxias do Sul ocorre nesta quinta-feira

A cerimônia de diplomação dos 25 eleitos no pleito municipal de 2024 de Caxias do Sul ocorre nesta quinta-feira (19), às 19h, na Câmara de Vereadores. Conforme explica o chefe da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski, somente com esse certificado é possível que os eleitos assumam os respectivos cargos.