Na definição das eleições de 2024 neste domingo (6), um recorde foi quebrado em Caxias do Sul. Hiago Morandi (PL) é o candidato a vereador mais votado da história do munícipio, com mais de 11 mil votos. O recorde anteriormente era de Assis Melo, pelo PC do B, com 8.399 votos em 2008.