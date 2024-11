Desde já, os nomes que já estão colocados para o governo gaúcho em 2026

No encontro organizado pelo PL gaúcho, sexta-feira (22), em Porto Alegre, com prefeitos, vices e vereadores eleitos, o deputado federal Luciano Zucco foi apontado pelo deputado Giovani Cherini, presidente estadual do PL, como futuro governador do Estado. Na foto acima, a bênção de Cherini a Zucco durante o encontro. Ele é apontado internamente como o nome favorito do partido ao Piratini.