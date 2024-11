Passados quatro dias do segundo turno das eleições municipais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou as principais candidaturas do PT gaúcho para 2026. Lula apontou o atual presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, para concorrer novamente a governador, enquanto o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, vai disputar uma vaga ao Senado.