Quais são as apostas do MDB na eleição para deputado em 2026 

Vilmar Zanchin (E) e vice-governador Gabriel Souza (centro) tiveram reunião no dia 6 com ex-prefeitos de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, e de Santa Clara do Sul, Paulo Kohlrausch, para convidá-los ao governo do Estado, de olho em 2026. Rodrigo Ziebell / Divulgação

Assim como o PP, que pretende aumentar as bancadas estadual e federal encorpando a lista de candidatos com ex-prefeitos que deixaram os mandatos bem avaliados, o MDB vai tentar compensar as perdas das últimas eleições com nomes testados nas urnas municipais e que sejam referências regionais. Em nome da visibilidade para atrair votos em 2026, o partido já articula cargos no governo estadual para as suas apostas.

É o caso do ex-prefeito de Alegrete Márcio Amaral, que completou seis anos de mandato e é a principal aposta na Fronteira Oeste. Amaral, que é médico veterinário, está com processo em tramitação para assumir como diretor-geral da Secretaria de Agricultura do Estado, e será um dos principais nomes do MDB para as eleições proporcionais de 2026.

A legenda também pretende compensar com a entrada de ex-prefeitos da região Noroeste os votos que perderá com a saída de Osmar Terra, que já está acertado com o PL. Líderes do MDB avaliam que Terra está forçando uma expulsão, mas não querem dar a ele o discurso de vítima. Por isso, o partido estuda a possibilidade de conceder ao parlamentar uma "carta de alforria", garantindo que não reivindicará o mandato se ele sair antes da janela de março de 2026.

— Nomes eu não tenho ainda, não vou me apressar — despista o deputado Vilmar Zanchin, presidente estadual do partido, que aguarda por um desfecho da situação de Terra.

A ex-prefeita de Novo Hamburgo Fátima Daudt deverá ser candidata a deputada federal. A avaliação do partido é que ela tem potencial para fazer boa votação no Vale do Sinos, acima de questões partidárias. O MDB quer aproveitar o vácuo deixado por Giovani Feltes, eleito prefeito de Campo Bom, e de Marcel van Hattem (Novo), que deve ser candidato ao Senado.

Tânia Terezinha da Silva, ex-prefeita de Dois Irmãos, que concorreu à prefeitura de Novo Hamburgo como sucessora de Fátima, também está na lista do MDB. Ainda na Região Metropolitana, o ex-prefeito de Gravataí Marco Alba será "convocado" por Zanchin para concorrer. Outros nomes destacados pelo presidente do partido são dos ex-prefeitos de Triunfo Murilo Machado, de Canguçu Vinicius Pegoraro, e de Santa Clara do Sul Paulo Cezar Kohlrausch.

— São vários nomes que o partido dispõe, nosso projeto é concorrer com nominata completa para mantermos e ampliarmos o número de cadeiras na Assembleia e na Câmara dos Deputados.

Além dos ex-prefeitos de diferentes regiões na sua lista, o MDB agrega alguns reeleitos em 2024, que teriam de renunciar ao mandato para disputar algum cargo na próxima eleição. É o caso de Mateus Trojan, prefeito de Muçum. O jovem de 30 anos era quase desconhecido fora da cidade quando ocorreu a enchente de setembro de 2023, que devastou a cidade.

Leia Mais Alckmin vem ao RS na sexta-feira para anúncio de investimentos bilionários no setor químico