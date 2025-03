Lula entrega quase 800 ambulâncias para o Samu de 559 municípios

Entrega faz parte do programa de renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

Empenhado em dar maior celeridade às ações do Ministério da Saúde, motivo da troca de Nísia Trindade por Alexandre Padilha, o presidente Lula colocou as entregas no topo da lista de prioridades de sua agenda.

A foto de 789 ambulâncias enfileiradas em Sorocaba (SP), nesta sexta-feira (14), é a representação dessa estratégia de valorizar o SUS e mostrar à população que a saúde pública está melhorando.

Todas as pesquisas mostram que a saúde é uma das maiores preocupações dos brasileiros. A ordem para Padilha é acelerar o programa Mais Especialidades, para reduzir a fila de consultas e procedimentos que, em alguns casos, passam de quatro anos.

Em Sorocaba, onde foram entregues simbolicamente as chaves das ambulâncias, Lula disse que vai entregar o Brasil infinitamente melhor do que recebeu. As 789 ambulâncias irão para o Samu de 559 municípios de 21 Estados. Segundo o presidente, é o maior investimento desde que o Samu foi criado, em 2004.

A promessa do governo é renovar a frota inteiramente e universalizar o Samu até o fim de 2026. Previstos no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), os investimentos federais chegam a R$ 243,5 milhões.

Outras 86 Unidades de Suporte Avançado, que se assemelham a UTIs móveis, serão destinadas à expansão do serviço de saúde em 72 cidades de 17 Estados, com um investimento de R$ 40,4 milhões em recursos do governo.