Zucco acompanha Bolsonaro em manifestação no Rio e almoço na casa do ex-presidente 

Zucco é o homem mais próximo de Bolsonaro no RS Arquivo pessoal / Luciano Zucco

Mais uma vez, o deputado federal Luciano Zucco (PL) foi o único gaúcho convidado para o churrasco na casa de Jair Bolsonaro neste domingo (16) após o ato pela anistia dos condenados pelos atos violentos de 8 de janeiro de 2023. Zucco já havia desfilado com Bolsonaro em cima de um carro. Um grupo restrito participou do almoço, no qual Zucco sentou-se ao lado do anfitrião, em mais um sinal de que é o homem mais próximo de Bolsonaro no Rio Grande do Sul.

Segundo o deputado, Bolsonaro estava muito satisfeito com o sucesso do ato e com o carinho recebido ao longo do trajeto. Pelos cálculos de Zucco, havia 400 mil pessoas na manifestação em Copacabana, número que não se sustenta nas imagens tiradas do alto. Mesmo que se contabilizasse quem estava na praia tomando sol não é possível chegar a esse número.

O portal UOL informou que participaram 18,3 mil pessoas no auge da manifestação. Esse número é resultado da análise das imagens em um software com uso de inteligência artificial. Os dados são do Monitor do Debate Público do Meio Digital, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em parceria com a ONG More in Common.

À coluna, Zucco disse que voltou da manifestação no carro com Bolsonaro e que os dois conversaram sobre a repercussão do ato e o avanço do diálogo com partidos de centro para aprovação do projeto de anistia aos condenados do 8 de janeiro.

_ Apresentei pedido de urgência para o projeto da anistia e colheremos as assinaturas dos líderes do PP, União Brasil, Republicanos e outras siglas _ contou Zucco.

Quem assou o churrasco foi um amigo de Bolsonaro, vizinho de condomínio. Teve churrasco, costela, coração de galinha, pão com alho e farofa.

Zucco também foi convidado a assistir com Bolsonaro aos jogos de Flamengo e Fluminense e de Corínthians e Palmeiras.