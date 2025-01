Deputado Adolfo Brito assume interinamente como governador: "Muita honra e pés no chão"

Adolfo Brito (E) cumprimenta Gabriel Souza após o discurso do vice-governador. Joel Vargas / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Por dois dias, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito (PP), será o governador do Rio Grande do Sul. Brito tomou posse na manhã desta terça-feira (14), depois de receber o cargo do vice-governador Gabriel Souza, que estava no comando do Estado desde o início do ano e agora sai de férias. O parlamentar fica no Piratini até quinta-feira (16), quando Eduardo Leite retorna do seu recesso.

Já é tradição o governador e o vice acumularem as férias por alguns dias no início do ano para, em cortesia, dar oportunidade de o presidente do Legislativo governar o Estado antes de deixar o comando da Assembleia. Brito, emocionado, lembrou o passado para destacar a honra com que assume o cargo, mesmo que por um período breve.

— É um momento de muita emoção. Depois de uma jornada de muito trabalho, de começar engraxando sapato, carregando mala, vendendo fruta, entregando jornal, estou aqui como governador. Assumo interinamente o governo do Estado com muita honra e com os pés no chão, como sempre fiz em todos os meus atos políticos.

Gabriel Souza destacou a carreira de oito mandatos de Brito, e enfatizou a boa relação entre Executivo e Legislativo no Rio Grande do Sul. Para Gabriel, o gesto de "republicanismo" evidencia "o nível elevado da política no Estado".

— Conversávamos nos últimos dias sobre suas atividades como governador em exercício, e tenho certeza de que ele passará por esse momento de maneira competente e eficiente.

Logo após a posse, Brito deu início a agenda do dia, que começou em reuniões com federações e cooperativas para compartilhar resultados de debates sobre reserva de água, irrigação e piscicultura, que foram temas prioritários para Brito durante sua presidência na Assembleia. Um documento com as sugestões será entregue ao Piratini até o final de janeiro, e servirá de subsídio para a criação de uma lei estadual capaz de dar segurança jurídica aos produtores que pretendem construir açudes e adotar sistemas de rega.