Quem quer dinheiro para ser professor? Governo paga para evitar apagão

Ministro Camilo Santana, durante divulgação dos resultados do Ideb de 2023. José Cruz/Agência Brasil / Empresa Brasil de Comunicações

Para evitar um apagão de professores no futuro, o Ministério da Educação lançou nesta terça-feira (14) um pacote de medidas para estimular os jovens a seguirem a carreira do magistério. Batizado de Mais Professores para o Brasil, o programa contempla o pagamento de uma bolsa de R$ 1.050 mensais para estudantes de licenciaturas que entrarem a partir deste ano pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Para isso, o estudante precisa ter feito pelo menos 650 pontos no Enem.

Serão inicialmente 12 mil bolsas por ano. Ao longo do curso, o estudante poderá retirar R$ 750 por mês, para se manter. Os outros R$ 350 ficarão numa poupança e serão resgatados ao final do curso. O programa lembra o Professor do Amanhã, do governo Eduardo Leite, que já paga o curso e dá uma bolsa de R$ 850 para estudantes de cursos de licenciatura.

Em um longo discurso no lançamento do programa, o ministro da Educação, Camilo Santana, apresentou números preocupantes sobre a situação das escolas brasileiras, com falta de professores com formação adequada, o que compromete o desempenho dos alunos. E anunciou medidas para qualificar a seleção dos alunos que entram nas universidades e dos professores que se candidatam a uma vaga nas redes públicas estaduais e municipais.

— Nenhum país se transforma com grandeza, com justiça social, se não investir na educação do seu povo. E investir na educação do seu povo é valorizar os professores e professoras — disse Camilo.

Camilo anunciou que, respeitando a autonomia dos municípios e dos Estados, todos poderão aderir ao programa e buscar professores no banco de dados do MEC, que usará o resultado do Enade como prova inicial de seleção. O programa Mais Professores também vai oferecer oportunidades de aperfeiçoamento para quem já está na carreira, sejam em cursos de formação continuada, seja em programas de pós-graduação.

Para os professores que já estão em sala de aula, Camilo anunciou um projeto de letramento digital e a entrega de 100 mil notebooks por ano, para que cada professor tenha o seu próprio computador, fortalecendo as políticas públicas já adotadas por Estados e municípios.

A exemplo do Programa Mais Médicos, o governo vai estimular a ida de professores para municípios remotos do país, que tenham falta de docentes. A esses será paga uma Bolsa mensal de R$ 2,1 mil, além do salário oferecido pelos municípios.

Será oferecido a todos os professores que se interessarem um cartão de crédito do Banco do Brasil, sem anuidade e com possibilidade de acúmulo de milhas. Para contribuir com o lazer dos professores, o Ministério do Turismo vai firmar convênio com a Associação Brasileira de Hotéis, prevendo desconto em hospedagens em qualquer hotel do Brasil. Camilo não disse de quanto será o desconto que os professores poderão usufruir a partir de 4 de fevereiro, mas adiantou que está negociando “um índice maior”.

Mais de uma vez, Camilo disse que o foco do governo Lula é valorizar a carreira de professor e encerrou seu pronunciamento citando uma frase de Anísio Teixeira: “O professor é o artista do humano, um engenheiro de almas”.