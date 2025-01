Prefeitura de Gravataí começa a entregar cartão para kits de material escolar

Implementada na cidade em 2024, a política pública de distribuição de cartões para a compra de materiais escolares é pioneira na região sul do Brasil . O valor depositado em cada cartão varia conforme as necessidades específicas de cada ano, partindo da Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

— Com a distribuição dos cartões, a prefeitura auxilia as famílias de Gravataí a arcarem com as despesas do material escolar, que têm um peso significativo no orçamento familiar no início de cada ano — justifica o prefeito Luiz Zaffalon.