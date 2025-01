Prefeito de Porto Alegre já tem prazo para definir direção da EPTC e do DMLU

Prefeito Sebastião Melo ainda tem definições a fazer na composição do governo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Até o final de janeiro: esse é o prazo estabelecido pelo prefeito Sebastião Melo para definir os diretores do Departamento Municipal de Lixo Urbano (DMLU) e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Estas são as principais indefinições no primeiro escalão do segundo governo de Melo, que já garantiu todo o secretariado e agora luta para aprovar o quanto antes a reforma administrativa na Câmara Municipal.

Melo não tem pressa. O período definido é para possibilitar a "construção dos nomes", indicados pelos partidos aliados. O prefeito, entretanto, garante que só vai fazer trocas nas autarquias se o entendimento for de que as sugestões das legendas são de profissionais mais qualificados do que os atuais diretores. Melo tem confiança nos nomes que já estão no comando (Carlos Alberto Hundertmarker no DMLU e Pedro Bisch Neto na EPTC), e não vê problema em mantê-los caso as recomendações da base não sejam "melhor do que o que tem".

O futuro secretário-geral de governo, André Coronel, confirma a troca apenas em caso de quadros melhores, e define os atributos que a gestão busca para os diretores:

— A gente tenta buscar quadros que, mesmo políticos, tenham experiência de gestão e que conheçam a gestão pública. O atributo principal hoje de um gestor é saber gerir pessoas, problemas, orçamento.

Coronel reforça o trabalho de articulação nos bastidores desempenhado pelo núcleo duro no entorno de Sebastião Melo para "repactuar as relações com os partidos", na composição do segundo governo. O secretário repete aquilo que o próprio prefeito já vem pregando desde sua reeleição, que os cargos distribuídos às siglas da base não serão compostos apenas por políticos, mas por pessoas que possam agregar melhorias efetivas nas pastas:

— EPTC e DMLU são duas autarquias importantes, relevantes, e o Melo está levando (a situação) com cuidado. Os dois gestores atuais que estão lá fazem um bom trabalho, quando Melo pontua que pode trocar, diz que quer nomes qualificados.

Enquanto não se conclui a composição do primeiro escalão, o prefeito prepara para esta semana a nomeação dos secretários-adjuntos, uma lista que deve ser composta por indicações mais políticas para agradar a base aliada.

Aliás

Saiu nesta segunda-feira (13) no Diário Oficial do Município a nomeação de Matheus Neres da Rocha, ex-secretário de Parcerias Estratégicas de Caxias do Sul, como Gerente de Projetos do DMAE. Rocha foi colega de Bruno Vanuzzi, o novo diretor da autarquia, na Multiplan.