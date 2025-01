Melo aposta em choque de limpeza para tentar melhorar a zeladoria nos bairros de Porto Alegre

Cerca de 60 garis atuaram com o auxílio de três caminhões em um grande mutirão de capina e roçada. O programa Linda Orla Limpa, do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), realizou atividade de educação ambiental sobre o descarte de resíduos recicláveis na praia do Guarujá.

— O objetivo do programa é ouvir as comunidades e encaminhar soluções. Nesta ação no Guarujá, estamos trazendo serviços integrados da prefeitura, mas também conversamos com as pessoas para melhorar as condições do bairro e estabelecer uma parceria com os moradores para o cuidado e a conservação dos espaços públicos — disse o secretário de Governança, Cassio Trogildo, coordenador do programa que já visitou 110 localidades em quatro anos.