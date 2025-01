Vereador protocola requerimento para criar CPI da Pousada Garoa

Em dezembro, a Polícia Civil indiciou três pessoas por incêndio culposo : o dono do albergue, André Kologeski da Silva, o então presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Cristiano Atelier Roratto, e a fiscal de serviço da Fasc, Patrícia Mônaco Schüler. Todavia, Ruas quer ampliar a busca por responsabilidades e procurar soluções para abrigar moradores de rua , principal clientela do estabelecimento.

De acordo com o inquérito policial, o prédio não tinha Plano de Prevenção Contra Incêndio . Cada quarto era dividido em quatro espaços individuais e a iluminação era feita por meio de "gatos externos" , de acordo com a investigação. Vistorias posteriores feitas nas outras três unidades da rede Garoa registraram fios expostos, quartos sem ventilação e extintores vencidos , entre outras irregularidades.

Para se precaver, a base do governo aprovou, na última sessão do ano passado, uma mudança no regimento, pela qual o vice-presidente e o relator de CPIs serão definidos em votação. Como tem 23 vereadores, o consórcio governista consegue conduzir o relatório final com as conclusões de cada investigação parlamentar. O presidente é sempre o autor do pedido de cada CPI.