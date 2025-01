Netanyahu envia diretor de inteligência ao Catar para negociar cessar-fogo em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, autorizou a ida do diretor da agência de inteligência e operações especiais Mossad, David Barnea, ao Catar para negociações de cessar-fogo, no mais recente sinal de avanço nas discussões sobre a guerra em Gaza. O gabinete de Netanyahu anunciou a decisão neste sábado, 11, mas não foi informado quando Barnea viajaria para Doha, onde ocorrerá a última rodada de negociações entre Israel e o grupo Hamas. A presença do diretor da Mossad indica que autoridades israelenses do alto escalão, que precisam aprovar qualquer acordo, agora estão diretamente envolvidas.

Apenas um breve cessar-fogo foi alcançado em 15 meses de guerra, ainda nas primeiras semanas de combate. Desde então, as conversas mediadas pelos Estados Unidos, Egito e Catar enfrentaram vários impasses. Netanyahu tem insistido na destruição da capacidade militar do Hamas em Gaza, enquanto o Hamas exige a retirada completa das tropas israelenses do território devastado. Na quinta-feira, o Ministério da Saúde de Gaza informou que mais de 46 mil palestinos foram mortos durante a guerra.

Além do diretor do Mossad, serão enviados ao Catar o chefe da agência de segurança interna de Israel, o Shin Bet, e conselheiros militares e políticos. Segundo o gabinete de Netanyahu, a decisão foi tomada após uma reunião com o ministro da Defesa, chefes de segurança e negociadores "em nome das administrações dos EUA, tanto a atual quanto a futura".