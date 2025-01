Fortaleza contrata Kuscevic, ex-Palmeiras, de forma definitiva e cede Bruno Melo ao Coritiba

O Fortaleza confirmou neste sábado a contratação definitiva do zagueiro Benjamim Kuscevic, ex-Palmeiras, até dezembro de 2028. O clube cearense adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta junto ao Coritiba, que recebeu o lateral Bruno Melo.

Kuscevic chegou ao Fortaleza em fevereiro após acordo de empréstimo com o time paranaense até o fim de 2024. Ele defendeu o clube cearense em 43 partidas e foi importante na boa campanha do clube no Brasileirão, que lhe rendeu uma vaga na Copa Libertadores.

"É com alegria que a gente celebra e comunica a renovação do Kuscevic, agora em seu contrato definitivo com o Fortaleza de quatro anos. É um atleta que chegou no começo do ano passado, não era unanimidade em avaliação geral externa, mas a gente sentia convicção e recuperou muito bem a sua carreira no Fortaleza. Ele importantíssimo nos nossos objetivos do ano, voltou a seleção chilena de forma permanente e, hoje, é um dos pilares da nossa defesa", disse o CEO, Marcelo Paz.

"Ele está com muita vontade de seguir nesse projeto para quatro anos de contrato e poder fazer história. O Kuscevic agora é do Fortaleza não mais por empréstimo, mas em definitivo, e todos nós estamos muito felizes em anunciar", completou Alex Santiago, diretor de futebol do Fortaleza.

Já o ex-Corinthians Bruno Melo seguiu o caminho inverso do ex-palmeirense e se despediu do Fortaleza, rumo ao Coritiba, com 213 jogos, 29 gols e nove títulos conquistados. Ele é o lateral que mais balançou as redes na história do clube tricolor. "O Leão do Pici agradece todos os serviços prestados e deseja sucesso ao atleta nos seus próximos desafios", postou o clube nas redes sociais.

Kuscevic está com o elenco nos Estados Unidos para a pré-temporada, visando o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. O clube fará um jogo-treino com o Miami FC e dois amistosos, frente o Miami United e o Chicago Fire.