Previsões meteorológicas dão ar de esperança na luta contra incêndios em Los Angeles; número de mortos sobe para 11

As previsões meteorológicas deram uma injeção de moral aos bombeiros de Los Angeles ao longo desta sexta-feira (10). Há previsão de que os ventos diminuam e isso facilite as tarefas de extinção dos cinco grandes incêndios que destruíram por completo várias comunidades nos arredores da cidade, e que provocaram 11 mortes, conforme a última atualização.

Bairros inteiros foram devorados pelo fogo e milhares de casas foram destruídas em um dos piores desastres que atingiram a Califórnia, com perdas avaliadas em US$ 150 bilhões (RS 820 bilhões na cotação atual), segundo a empresa AccuWeather.

— Perdi tudo. Minha casa pegou fogo e eu perdi tudo — conta Hester Callul, que chegou a um abrigo depois de deixar sua residência em Altadena, no norte da cidade.

O presidente Joe Biden comparou nesta sexta a cidade de Los Angeles com um "cenário de guerra" e disse que há "evidência clara de saques" em meio ao caos gerado pelo fogo.

— Isso me lembrou mais um cenário de guerra, onde havia certos alvos que foram bombardeados. É quase como um cenário de batalha — disse Biden após receber informação sobre os incêndios.

Para enfrentar os saques, o presidente democrata em fim de mandato, que deixará a Casa Branca em 20 de janeiro, afirmou que o governo está garantindo a segurança na área com o apoio de militares e da Guarda Nacional.

O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, declarou nesta sexta a imposição de um toque de recolher noturno nas áreas afetadas pelos incêndios devastadores que destruíram grande parte da cidade.

— Você não pode estar nas áreas afetadas. Se estiver, pode ser preso. Estamos fazendo isso para proteger as estruturas, as casas que as pessoas abandonaram porque ordenamos que saíssem — disse.

"Morte e destruição"

O maior dos incêndios destruiu mais de 8 mil hectares do luxuoso bairro de Pacific Palisades, onde os bombeiros afirmaram ter começado a controlar o fogo ao longo desta sexta.

Pela manhã, 6% de seu perímetro estava contido, o que significa que não pode mais se espalhar nesta direção.

Mas o incêndio de Eaton, na área de Altadena, continuava totalmente fora de controle, com mais de 5 mil hectares queimados e com a infraestrutura essencial, incluindo as torres de comunicação em Mount Wilson, ameaçada.

Um terceiro foco ocorreu na noite de quinta-feira (9) perto de Calabasas e na localidade de Hidden Hills, onde moram celebridades como Kim Kardashian.

Condições "críticas"

Nos cobiçados terrenos à beira-mar de Malibu, a estrutura dos edifícios indicam a magnitude do que foi destruído. Mansões bilionárias desapareceram por completo.

A herdeira da rede hoteleira Paris Hilton está entre as pessoas que perderam suas casas no incêndio. "Com o coração partido, sem palavras", publicou ela no Instagram.